Caramaschi war seit jeher kulturell sehr interessiert und hat schon als City-Manager von Bozen, als auch als Bürgermeister sehr viel für die Kultur und Musik in Bozen getan – angefangen vom Gustav-Mahler-Orchester – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/grosse-namen-grosse-musik-honeck-und-capucon-mit-dem-gmjo-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das diese Woche in Bozen gastiert<\/a> - bis eben hin zum Europäischen Jugendorchester. <BR \/><BR \/>Bereits im Vorjahr konnte Caramaschi bei den Proben des Europäischen Jugendorchestern ein paar Takte dirigieren. Damals gab man dann auch schon eine Partitur für heuer, damit er sich vorbereiten kann. <BR \/><BR \/>Gesagt, getan: Chefdirigent Iván Fischer holte Caramaschi bei den Proben des Europäischen Jugendorchesters in Bozen auf die Bühne, und Caramaschi dirigierte für einige Minuten die mitreißende „Feuervogel Suite“ von Igor’ Stravinskij – mit Bravour und bekam dafür Standing Ovations vom Europäischen Jugendorchester.