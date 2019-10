Bürgerkapelle Gries für „Juventus Music Award“ 2019 nominiert

Die genaue Platzierung wird Ende Oktober in Grafenegg (Niederösterreich) im Zuge des „1. Österreichischen Blasorchesterwettbewerbs der Höchststufe“ bekanntgegeben - insgesamt wurden 23 Konzertprojekte eingereicht und zum ersten Mal gehört somit eine Kapelle aus Südtirol zu den Preisträgern.





Hier das Video zum Konzertprojekt „Manege frei“.Beim Juventus Music Award handelt es sich um einen Innovationspreis der Österreichischen Blasmusik, der an besonders nachhaltige und musikalisch-gemeinschaftlich fördernde Projekte an Musikkapellen aus Österreich, Südtirol und Liechtenstein vergeben wird.Außerdem sollten die Projekte zukünftig als Vorzeigeprojekte in Durchführung und Umsetzung für andere Musikkapellen dienen und neue Ideen und Sichtweisen aufzeigen.Beim eingereichten Projekt „Manege frei“ handelt es sich um ein generationsübergreifendes Musikprojekt für Teilnehmer und Zuschauer. Gemeinsam mit dem Theaterregisseur Christian Mair haben Kapellmeister Georg Thaler und die gesamte Kapelle am Thema Zirkus fantasievoll gearbeitet um Jung und Alt zu unterhalten, zu passender Zirkusmusik wurden jeweils artistische Zirkusnummern wie Jonglieren, Diabolo-Artisten, Seiltänzer, Synchronschwimmer, Einrad-Fahrer, Bodenakrobatik, Slackliner oder Clowns choreografiert. Die Musikanten und Musikantinnen fungierten gleichzeitig als Artisten, welche die Zuschauer nicht nur durch ihr musikalisches Können, sondern auch durch ihre zirzensischen Fähigkeiten bezauberten.Das Besondere daran: alle Musikanten und Akrobaten sowie Sänger und Artisten sind Mitglieder der Bürgerkapelle Gries und konnten ihre Fähigkeiten zum Teil auch gleichzeitig einbringen (Slackliner spielt Trompete). Bei allen Aufführungen dieses besonderen Konzertprojektes im Sommer war das zahlreiche Publikum restlos begeistert. Und wie es scheint auch die Jury des Juventus Music Awards 2019!

stol