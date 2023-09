Busoni Klavierwettbewerb: Die 3 Finalisten stehen fest

Finale im Radio und TV übertragen

Rahmenveranstaltungen beim Busoni-Wettbewerb

Am Ende der Kammermusikrunde des 64. Internationalen Ferruccio Busoni-Klavierwettbewerbs hat die Jury unter Vorsitz von Ingrid Fliter bekannt gegeben, die 3 Kandidaten Arsenii Mun, Anthony Ratinov und Ryota Yamazaki zum entscheidenden Finale mit dem Haydn-Orchester unter der Leitung von Arvo Volmer am 3. September um 10 Uhr zuzulassen.Das Finale wird auf Rai Alto Adige, Rai Radio 3 und Rai Südtirol sowie in diesem Jahr zum zweiten Mal als nationale Live-Übertragung auf Rai 5 ausgestrahlt; darüber hinaus wird Rai die Finalrunden auch im globalen Partnernetzwerk der EBU – European Broadcasting Union anbieten. Zum 5. Mal wird das Finale des Busoni-Wettbewerbs zeitversetzt im österreichischen Fernsehen ORF III zu sehen sein.Die folgenden Kandidaten haben es in das Finale geschafft und werden das Repertoire in der entsprechenden Reihenfolge zur Aufführung bringen:Arsenii Mun (S. Prokofjew Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3, op. 26)Ryota Yamazaki (P.I. Tschaikowsky Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1, op. 23)Anthony Ratinov (S. Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini, op. 43)Während die gestern Abend ermittelten Finalistinnen nun 2 Tage Zeit haben, mit dem Haydn Orchester für die Finalissima am Sonntag zu proben, stehen noch 2 flankierende Programmpunkte beim Busoni Wettbewerb auf dem Programm.Am Freitagabend besteht die Möglichkeit Clemens Trautmann, Präsident der Deutschen Grammophon und damit des ältesten Plattenlabels der Welt, im Merkantilgebäude live im Gespräch mit Peter Paul Kainrath, Direktor der Busoni Mahler Stiftung, zu erleben. Zudem ist Tisa Ho, Direktorin des Hong Kong Arts Festival, frühere Direktorin des Singapore Symphony Orchestra und ebenfalls Mitglied im künstlerischen Beirat der Busoni Mahler Stiftung aus Hongkong zugeschaltet.Gemeinsam sprechen sie über Chancen, Herausforderungen und neue Karrierewege für junge Künstlerinnen und Künstler in einer zunehmend digitalisierten, globalen und beschleunigten Musikwelt – die Veranstaltung ist entsprechend überschrieben mit dem Titel „The Artist of the Future“. Trautmann erhielt als Klarinettist unter anderem Preise vom Deutschen Musikwettbewerb und Schleswig-Holstein Musik Festival.Am Samstagvormittag folgt ein öffentlicher Workshop mit der legendären Pianistin und Klavierpädagogin Imogen Cooper, ihres Zeichens Dame Commander of the Order of the British Empire und in besonderer Weise um die Unterstützung und Förderung junger Pianistinnen und Pianisten bemüht.Um 10 Uhr arbeitet sie hier mit einer Gruppe von Finalistinnen, die die Finalissima nicht erreicht haben - ein faszinierender Einblick.Beide Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt und in englischer Sprache statt.