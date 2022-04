Coachella-Festival nach 2 Corona-Absagen wieder am Start

Das erste Festival-Wochenende mit Dutzenden Künstlern ist am Freitag (Ortszeit) nahe der Wüstenstadt Indio eröffnet worden. Das zweite soll von 22. bis 24. April stattfinden.Unter den ersten Musikern auf der Bühne waren am Freitag die Techno-Bläser von der Hamburger Techno-Marching-Band Meute. In den sozialen Medien verwies das Festival auf die „Energie“ der Marschkapelle und postete ein Foto der Musiker in ihren roten Uniformjacken.Bis Sonntagabend waren Auftritte von Künstlern wie Lil Baby, Harry Styles, Megan Thee Stallion, Doja Cat und Billie Eilish angekündigt. Der kurzfristig abgesprungene Rapstar Kanye West wurde durch den Kanadier The Weeknd zusammen mit Swedish House Mafia als neue Headliner ersetzt.Auch die italienische Band Maneskin, die im vergangenen Jahr den Eurovision Song Contest gewonnen hatte, treten auf der Festival-Bühne auf.