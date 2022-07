Crazy Castle Festival: „Eine Stimmung, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat“

Subsurface: „Wir spielen oft im Ausland, aber das Crazy Castle Festival ist immer ein Highlight.“ - Foto: © Andreas Senoner Photography

Mit dabei: das DJ-Duo „Subsurface“ aus Seis, das auch an der Organisation beteiligt ist.Subsurface: Gute Stimmung bedeutet uns natürlich sehr viel! Diese können wir großteils selbst beeinflussen, daher gibt es für uns immer wieder neue Herausforderungen. Als Künstler legen wir außerdem viel Wert auf Weltoffenheit. Jeder sollte sich in seiner Person und in seiner Ausdrucksweise so wohlfühlen dürfen, wie er es für sich selbst richtig hält.Subsurface: Zu hundert Prozent zufrieden sind wir relativ selten. Es gibt immer einen einfachen Weg und einen schwierigen Weg. Wir wählen bewusst immer den schwierigen und versuchen uns ständig neu zu erfinden, da gibt es natürlich immer einige Hürden. Genau das hält uns aber am Leben. Die größten Glücksmomente hatten wir jedoch meist, wenn wir neue Ideen probiert haben, diese gut umgesetzt wurden und auch gut beim Publikum ankommen.Subsurface: Zum ersten Mal als Künstler waren wir im Jahr 2017 mit dabei. Seit damals ist das Festival immer weiter gewachsen. Ähnlich wie bei uns, versucht auch das Crazy Castle Festival sich immer wieder neu zu erfinden und beeindruckt jedes Mal aufs Neue mit einer gigantischen Hauptbühne in neuem Design, die mittlerweile überall in Italien bekannt ist und Gäste aus ganz Europa anzieht. Es gibt jedes Jahr neue Musikrichtungen und neue Bühnen. Es sind jedes Jahr über 100 Künstler auf den verschiedenen Bühnen. Wir spielen oft im Ausland, das Crazy Castle Festival ist immer ein Highlight.Subsurface: Vonseiten des Festivals war es die offizielle Crazy-Castle-Eröffnungs-Show 2019 mit epischer Musik, Pyroshow, Konfetti und einem fast ausverkauften Schlossberg in Bruneck. Die Energie war beeindruckend. Von unserer Seite war es ein 3-Meter-Sprung von der Bühne aus in die Menge während unseres Auftritts zum „Stagediving“.Subsurface: Wir haben versucht in den letzten Jahren in Südtirol vorauszusehen, was uns erwarten wird, meistens mit Erfolg. Dieses Jahr sind wir sehr gespannt. Nach 2 Jahren Corona-Pause gehen wir von einer Stimmung aus, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Es liegt etwas Positives in der Luft, die Menschen haben das Bedürfnis sich wieder zu sehen, im Freien zu feiern und eine gute Zeit mit vielen anderen Menschen zu haben.Subsurface: Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht, also hauptsächlich arbeiten wir schon an neuer Musik. Das macht uns einfach am meisten Spaß. Nach längerem Touren nehmen wir uns aber auch gern mal ein paar Tage Zeit, wo wir gar nix machen, entspannt irgendwo hinfahren oder uns mit Freunden treffen.Subsurface: Jeder Ort ist anders. Einer der Hauptfaktoren, warum wir uns immer wieder freuen nach Südtirol zurückzukehren ist – erstaunlicherweise – die Offenheit, was Musikrichtungen angeht. Durch einheimische Künstler wie Abstrakt, Why Not, Expulze & Narfos oder AVE, aber auch durch Festivals wie dem Crazy Castle Festival, Love Electro! Festival oder dem Boom.Festival haben sich hier sehr viele unterschiedliche Musikrichtungen etabliert, die in anderen Ländern nur sehr schleppend vorankommen. Da hat sich in Südtirol in letzter Zeit eine echt starke Community gebildet. Südtirol ist hier schon Vorreiter. Nach dem Crazy Castle Festival geht es für uns nach Salzburg zum Electric Love Festival und dann nach Kroatien.Subsurface: Wir arbeiten zurzeit ständig an neuer Musik, versuchen dabei eine eigene Linie zu finden, wie man sie noch nicht wirklich kennt. Das dauert natürlich ein bisschen. Aber wir sind auf einem guten Weg.Subsurface: Man sieht sich am Freitag und am Samstag beim Crazy Castle in Bruneck. Es gibt noch einige Tickets im Vorverkauf. Vielleicht auch noch an der Abendkasse. Das Wetter soll auch gut sein.