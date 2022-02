Das Beste was Schlager zu bieten hat

Im Sommer 2022 wird der Dorf Tiroler Festplatz mit gleich 2 Publikumsmagneten zum Zentrum der Schlagerwelt. Die beiden Stars Nik P. und Melissa Naschenweng werden am 1. Juli beziehungsweise am 3. September je ein Konzert geben und Dorf Tirol somit ein weiteres Mal an den Puls des Schlagers rücken.