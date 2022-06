Das Jazzwochenende beginnt

9 Konzerte an 2 Tagen: Das Südtirol Jazzfestival lädt zu einem Wochenende mit viel Musik und „Fernsicht“ ein.Das Konzertprogramm beginnt am Samstag um 11 Uhr mit einem Gastspiel des Saxophonisten Dan Kinzelman und des Drummers und Cellisten Kristijan Krajncan im Kloster Neustift. Ebenfalls um 11 Uhr tritt die französische Electro-Rock-Band Xaman an der Bergstation der Seilbahn in Jenesien auf.Im Base Camp des Festivals im Kapuzinerpark in Bozen finden an diesem Tag 2 Konzerte statt: Um 20 Uhr greift der Schlagzeuger Oliver Steidle mit seinen Killing Popes auf seine Wurzeln im Hardcore- und Punkrock zurück und versucht – mit den Gästen Reinier Baas (Gitarre) und Lauren Kinsella (Vocals) – die Energie dieser explosiven Musik in die Formensprache des Jazz zu übersetzen.Um 21.30 Uhr präsentieren der Pianist Simone Graziano und die Tänzerin Claudia Caldarano eine kammermusikalisch-tänzerischen Performance, die sich, als Reaktion auf COVID-19, mit den Themen Selbstisolation und Kontaktbeschränkung auseinandersetzt.Um 21 Uhr kombiniert das Trio Hobby Horse in der Stadtbibliothek Brixen Free Jazz, Rock, Bossa Nova, Techno und elektronischer Musik und um 23.30 Uhr endet das Tagesprogramm im Batzen Sudwerk in Bozen mit einer Impro-Session.Am Sonntag spielt Xaman um 13.30 Uhr am Trejer See am Speikboden in Sand in Taufers. Auch Simone Graziano ist wieder zu hören – allerdings mit einem ganz anderen Projekt. Der Gesangsakrobat Andreas Schaerer zeigt im Kapuzinerpark um 20 Uhr wie eine Stimme zu einem vielseitigen Instrument wird und Simone Graziano stellt dort um 21.30 Uhr seine Band „Frontal“ vor, die zu diesem Anlass Reinier Baas als Gastmusiker eingeladen hat.Um 23.30 Uhr schließt Ruth Gollers Trio Skylla im Batzen Sudwerk das Tagesprogramm des Südtirol Jazzfestivals ab. Mit 2 britischen Vokalistinnen bearbeitet die aus Brixen stammende Bassistin einen Klangraum, der von osteuropäischer Folklore bis zum Free Jazz reicht. Die Zeitung „The Guardian“ zählte das Debutalbum der Band zu den 10 besten CD-Produktionen aus dem Jahr 2021.