David Garrett: Der Geiger und Rockstar kommt 2022

„Ich konnte es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und, wenn schon nicht 2020 dann wenigstens im Herbst 2021, für euch zu spielen. So sehr es mich auch traurig macht, dass die Tour nicht stattfinden kann, bin ich wie immer optimistisch und blicke nach vorne. Daher freue ich mich sehr darauf, die neue Show ALIVE im nächsten Jahr vorzustellen“, freut sich der Musiker.So intim wie ein Wohnzimmer-Konzert und so mitreißend wie eine Stadion-Show, mit der „ALIVE“-Tour, mit der David Garrett seinen Fans den Start ins Jahr 2022 verschönern wird, schlägt der Geigenvirtuose ein neues Kapitel auf und geht zurück zum Wesentlichen: packende Songs, die das Leben feiern, ultimative Crossover-Musik, die virtuose Klassik mit Pop verschmilzt, und Melodien mit Gänsehauteffekt. Im Januar 2022 kehrt er zurück auf die Bühne und begeistert sein Publikum gemeinsam mit seiner Band.Dass David Garrett mit den Songs seines neuen Hitalbums erneut den Nerv der Zeit trifft, zeigt der Erfolg: „ALIVE – My Soundtrack“ ist direkt auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen und ist damit das 10. Top-10-Album in Deutschland. Das Programm ist beeinflusst von den Ereignissen des Jahres 2020, die in ihm umso mehr den Wunsch geweckt haben, seinen Fans Lebensfreude und viel positive Energie zu vermitteln.„Nach Regen kommt immer Sonnenschein, so ist das Leben und so empfinde ich auch, was die Musik angeht. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir uns wiedersehen können. Stellt euch mal vor, wie unfassbar gut sich das anfühlen wird“, so der Musiker abschließend.Die bereits gekauften Tickets für die UNLIMITED LIVE TOUR 2020 und die Ersatztermine 2021 behalten für die neue ALIVE Tour ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Die Tickets für die Tour ALIVE sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Am Mittwoch, 11. Mai 2022 steht der Termin für ein Konzert in der Bozner Eiswelle.

