David Garrett – Gesamte „Alive Tour“ auf Oktober 2022 verschoben

Schlechte Nachrichten für Fans des Stargeigers: Der Superstar aus Klassik, Rock und Pop hat seine Tour erneut verschoben, der Termin in Bozen (ursprünglich geplant am 15. Oktober 2021 und am 11. Mai 2022) wird am 8. Oktober 2022 nachgeholt. Die komplett neue Tour lehnt sich an sein 2020 veröffentlichtes Album Alive an und gibt einen persönlichen musikalischen Einblick in den Soundtrack seines Lebens.