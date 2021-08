Delfinas Weg von großen Konzertsälen der Welt nach Terlan

Sie heißt Delfina Ewa Skarbek und stammt aus Polen. Als bekannte Sopranistin war sie es gewohnt, in bekannten Konzertsälen von Danzig oder London bis New York aufzutreten. Jetzt macht sie mit ihrer Stimme einem anderen – ganz besonderem – Publikum in Südtirol eine Freude. + Von Benno Zöggeler