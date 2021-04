„Die Ärzte“ kündigen neues Album an

„Was hat 19 neue die ärzte-lieder & erscheint im Herbst?“, ist auf der Webseite des Trios zu lesen. Damit kommt nur ein Jahr nach „Hell“, das in Deutschland auf Platz 1 und in Österreich auf Platz 2 der Charts landete, das nächste Werk der Gruppe heraus.„The Ä Tonight Tour“ führt Die Ärzte nach Wien: Geplant sind 2 Konzerte in der Stadthalle am 17. und 18. Dezember dieses Jahres. Ursprünglich hätten die Shows bereits 2020 stattfinden sollen.

apa