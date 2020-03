„Die Leichtigkeit des Seins“ nicht verlieren

„Wir sind alle aufgefordert, mit Selbstdisziplin die Verhaltensregeln einzuhalten“, sagt Winkler und bemerkt weiter, „dies schafft die Voraussetzungen, mit Zuversicht in die Zukunft schauen zu können und aus dieser Corona-Krise vielleicht sogar eine Chance zu machen.“Der Text des Liedes beschreibt die wichtigsten Zutaten für ein Leben in Leichtigkeit und für das Erleben dieser Leichtigkeit: Nämlich den Blick für die schönen Momente im Leben zu schärfen und zu lernen den Augenblick zu genießen.Winkler hat sein neues Lied Anfang dieses Jahres, also wenige Tage vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie, in Melbourne/Australien produziert. Im Bundesstaat Victoria hat er sich mehrere Wochen treiben lassen und dabei auch noch am endgültigen Liedtext gefeilt. „Gerade die Entspanntheit der Australier hat mich dabei sehr inspiriert“, erzählt der Liedermacher.„Mit hochkarätigen australischen Musikern habe ich dann in einem Tonstudio in Melbourne einige Tage sehr professionell zusammengearbeitet“ erzählt Winkler begeistert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. STOL bringt exklusiv das Musikvideo , in dem Winkler Eindrücke von seiner Australienreise festgehalten hat.

