Die „vergiftete Note“: Das Mysterium um Mozarts Tod

Alles, was über den Tod von Wolfgang Amadeus Mozart nicht bekannt ist, was man jedoch gerne wissen würde: Dies ist, kurz zusammengefasst, der Kern von „La Nota avvelenata“, einem Schauspielkonzert von Giacomo Fornari, das am Samstag, den 6. August um 21 Uhr bei freiem Eintritt im Kreuzgang der Dominikaner in Bozen aufgeführt wird. Die ungewöhnliche Inszenierung wird dem Publikum von der Schauspielerin Nicole Millo gemeinsam mit dem Ensemble 131, einer kürzlich in Potenza gegründeten Formation, präsentiert.