„Dieses Leben schreibt Geschichte“: Stunde Null veröffentlicht besonderen Song

Liebe Freunde, voller Freude präsentieren wir euch „Dieses Leben schreibt Geschichte“. Dieser Song entstand in den... Pubblicato da Stunde Null su Domenica 29 marzo 2020

Stunde Null hat in den letzten Jahren durch mitreißende Liveauftritte und Platzierungen in den Deutschen Musikcharts aufhorchen lassen. Nun veröffentlichen die 5 Barbianer einen Song, der in dieser schwierigen Zeit Mut darauf machen soll, dass in jeder Veränderung die Chance zu einem positiven Wandel steckt.Mit einem emotionalen Post hat die Band ihren neuen Song am Sonntag vorgestellt.„Mit 'Dieses Leben schreibt Geschichte' wollen wir auch ein Zeichen für starken Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit setzten. Deshalb haben wir uns dazu entschieden mit dem Song die Spendenaktion von 'Südtirol hilft' zu unterstützen, die sich für Menschen einsetzt, die durch die aktuelle Krise vor dem finanziellen Abgrund stehen. Außerdem haben wir uns Südtiroler Gastsänger eingeladen und gemeinsam etwas ganz besonderes geschaffen“, erklärt der Sänger der Band Aaron Puntajer.Zusammen mit Philipp Burger, Tracy Merano, Philipp Trojer, Martin Perkmann, Andrea Rabensteiner, Nicole Uibo und Matthias Rabensteiner hat die Band den Song im Homestudio aufgenommen . Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen.

ptr