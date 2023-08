Dietenheim: Aus- und Fortbildung für Südtirols Chorleiter

24 Chorleiter und Chorleiterinnen aus dem ganzen Land singen, proben und dirigieren gemeinsam - je nach Kenntnisstand in einem der 3 Studios. Es gibt Unterrichtsblöcke mit dirigiertechnischen Übungen, angepasst an die Anforderungen des Repertoires und den Fortschritt der jeweiligen Teilnehmer*innen.Im Gruppenunterricht werden die Chorproben durch sorgfältige Analyse der Stücke vorbereitet und besprochen. Ein Schwerpunkt sind auch Probenmethodik und Probenarbeit sowie Dirigiertechnik. Sebastjan Vrhovnik leitet das Studio der weitfortgeschrittenen Chorleitern, Christian Klucker übte mit den fortgeschrittenen Chorleitern, Nataliya Lukina führte Chorleiter*innen mit wenig Erfahrung in Dirigier- und Probentechnik ein.