Drake ist meistgehörter Musiker des Jahrzehnts auf Spotify

Ed Sheeran schaffte es laut Spotify-Mitteilung auf Platz 2. Danach folgen Post Malone, Ariana Grande und Eminem.





Der britische Folkpop-Musiker Sheeran hatte dafür bei den meistgestreamten Songs die Nase vorne. Sein Song „Shape of You“ wurde 2,3 Milliarden Mal gespielt – und damit öfter als „One Dance“ von Drake, Kyla und WizKid.Spotify veröffentlichte auch die internationalen Jahrescharts für 2019. Der weltweit meistgehörte Künstler in diesem Jahr ist der US-amerikanische R&B-Musiker Post Malone. Den 2. Platz belegt Billie Eilish, gefolgt von Ariana Grande. In Deutschland schafft es der Berliner Rapper Capital Bra auf Platz 1. Der meistgestreamte Song Deutschlands ist „Roller“ des süddeutschen Musikers Apache 207.

dpa