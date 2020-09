Ed Sheeran: Album aus Teenagerzeiten für 55.000 Euro versteigert

Von dem Album „Spinning Man“, das der britische Sänger („Thinking Out Loud“) im Alter von 13 Jahren geschrieben haben soll, existieren nach Angaben des Musikers gerade einmal 20 Exemplare – und die waren eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.In seinem Buch „A Visual Journey“ erzählt Sheeran die Geschichte dieses Albums: Er habe es geschrieben, nachdem seine erste Liebe ihm das Herz gebrochen habe. Er selbst besitze 19 der 20 existierenden Kopien und wolle auch nicht, dass jemand anderes das Album in die Hände bekomme.Ein Exemplar habe er allerdings vor Jahren einem Freund von Verwandten gegeben. Nachdem die CD bei diesem wohl jahrelang fast vergessen in einer Schublade lag, soll der Bruder des Freundes das Album nun versteigert haben, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.

apa/dpa