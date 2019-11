Ein Musikerlebnis der besonderen Art

„Lois Lane ist Alexander Ebners Alter Ego – eine Spielwiese, auf der sein Techno-Geist mit seiner Punk-Attitüde synergiert“, steht auf Ebners Homepage zu lesen.





In seinen Produktionen und Live-Sets drückt er seine Gefühle aus. Musikalisch entsteht dabei ein Kontrast aus industriellen, verzerrten rhythmischen Elementen und romantischen, lieblichen Melodien.In seinen Shows nimmt er das Publikum mit auf seine Reise. Er stellt Genres in den Hintergrund, um neue Dynamiken zu entwickeln.„Lois Lane“ performte auf Veranstaltungen in Kunstgalerien oder Clubs wie Kater Holzig in Berlin oder Kong in München, sowie auf Kulturveranstaltungen oder Festivals.Am Freitag, 29. November, wird er ab 22 Uhr in der Stiftung Antonio Dalle Nogare zu erleben sein.

stol