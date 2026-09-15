Ihre Debütaufnahme mit Werken von Beethoven erhielt Platin und wurde mit dem Publikumspreis der niederländischen „Edison Klassiek Awards“ ausgezeichnet. 2015 erschien eine Einspielung mit den Mozart-Konzerten KV 242 und 365 mit der Academy of St Martin in the Fields unter Sir Neville Marriner, die Goldstatus erreichte. <BR \/><BR \/>Am 17. September spielen Lucas & Arthur Jussen im Kursaal – mit der Camerata Salzburg unter der Leitung von Finnegan Downie Dear – zwei Meisterwerke der Romantik. Das Konzert im Programm des südtirol festival meran beginnt um 20.30 Uhr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358277_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In einem Alter, in dem junge Erwachsene „Flausen“ im Kopf haben, komponiert der junge Felix Mendelssohn Musik. Die Streichersinfonien, ein Klavierkonzert und ein Violinkonzert sind bereits fertig, als er im Winter 1823, im Alter von 14 Jahren, seiner Schwester Fanny das Doppelklavierkonzert in E-Dur schenkt, das die Brüder Jussen in Meran nach Schuberts f-Moll-Fantasie spielen, die 1828 wenige Monate vor dem frühen Tod des Komponisten entsteht. <BR \/><BR \/>Zeitweise drängt sich „ein Dämon der Trauer und Melancholie mit schwarzen Flügeln“ in Schuberts Nähe, erinnert sich der Schriftsteller Eduard von Bauernfeld, und die düstere Mattigkeit kann man, wie in der „Winterreise“, auch in diesem Werk hören. Ergänzt wird dieses Programm mit Schuberts sinfonischer Sechster Sinfonie, die sich im Finale von Rossinis Opernmelodien anstecken lässt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.meranofestival.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.meranofestival.com<\/a>