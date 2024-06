Eppaner Klaviertalent gewinnt die „Goldene Note“

Als Siegerauftritt durfte eder 14-Jährige mit Jurymitglied und Opernstar Camilla Nylund das „Vilja Lied“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ spielen.Zudem darf sich Paul über ein Konzert mit Pianistin Nareh Arghamanyan in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée in Monaco-Ville freuen, und er erhält eine IMF-Masterclasses, die Teilnahme an einem „Golden Note“-Konzert bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden sowie an der von Leona König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“, die die jungen Künstler weiter begleitet.