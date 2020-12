„Es geht um Freiheit“

Instrumentalmusik ist deshalb so wunderbar, da jeder Zuhörer frei ist, sie für sich zu interpretieren. Freiheit geht uns alle an, und so hat Leonard Bernstein 1989, als die Berliner Mauer fiel, Beethovens 9. gespielt oder die Münchner Philharmoniker den „Egmont“ während der Trauerfeier für die ermordeten israelischen Athleten bei den Olympischen Spielen 1972.