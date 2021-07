Euregio-Jugendblasorchester: 3 Länder, 3 Konzerte

Im Euregio-Jugendblasorchester musizieren 60 Instrumentalistinnen und Instrumentalisten aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Seit Samstag, 24. Juli, und bis zum Sonntag, den 1. August 2021, bestreiten sie in Steinach am Brenner die diesjährige fünfte Auflage des Euregio-Music-Camps.Die Kapellmeister des Euregio-Jugendblasorchesters sind Johann Finatzer (Südtirol), Wolfram Rosenberger (Nordtirol) und Franco Puliafito (Trentino). Organisiert wird das Music-Camp von der Euregio in Zusammenarbeit mit den Blasmusikverbänden. Beendet wird die Musikwoche des Jugendblasorchesters mit jeweils einem Konzert in den 3 Euregio-Ländern.Euregio-Präsident Günther Platter verweist darauf, dass das Music-Camp einen fixen Bestandteil im Euregio-Veranstaltungskalender bildet: „Über das gemeinsame Musizieren entstehen wertvolle Freundschaften. Der Austausch und das Kennenlernen stärken das Gemeinschaftsgefühl und die Zusammenarbeit dies- und jenseits des Brenners. Darüber hinaus haben die jungen Menschen im Euregio-Jugendblasorchester die Möglichkeit, sich musikalisch und persönlich weiterzuentwickeln.“Nach dem ersten Konzert am 30. Juli 2021 in Pinzolo im Trentino tritt das Jugendblasorchester der Euregio am Samstag, den 31. Juli 2021um 18 Uhr im Gustav-Mahler-Saal des Euregio-Kulturzentrumsin Toblach auf. Den Abschluss bildet am 1. August das Konzert in der Hofburg in Innsbruck. Zu den Konzerten ist die Bevölkerung aller 3 Länder eingeladen.

lpa