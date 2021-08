European Union Youth Orchestra: Zweites Konzert in Bozen

European Union Youth Orchestra gibt das zweite Konzert am 17. August, um 20:30 Uhr, im Stadttheater von Bozen.Aus Covid-Präventionsgründen wurde die Gruppe in 2 Sektionen aufgeteilt. Am Tag nach dem erfolgreichen ersten Konzert des European Union Youth Orchestra unter Leitung von Pablo Heras-Casado, beendete die erste Gruppe des Klangkörpers ihre Sommerresidenz, während eine zweite Gruppe junger Musiker begann, jenes Programm zu erarbeiten, das am morgigen Dienstag im Bozner Stadttheater zu hören sein wird. In Erinnerung an die Gründungspräsidentin Joy Bryer trägt diese zweite Orchestergruppe den Namen „Joy“.EUYO Chefdirigent Vasily Petrenko wird das Orchester dann bei der Aufführung von Carl Maria von Webers Freischütz-Ouvertüre, gefolgt von Michael Nymans „Where the Bee Dances“ für Sopran Saxophon und Kammerorchester, einem 1991 komponierten Stück, leiten.Für die, aufgrund neuerlicher Verschärfungen der Einreiseregelungen verhinderte Jess Gillam, konnte der portugiesische Saxophonist Ricardo Pires als Solist verpflichtet werden. Das Konzert endet mit Jean Sibelius Symphonie Nr. 2 in D-Dur.Das EUYO beendet damit seinen Aufenthalt in der Residenzstadt Bozen und reist nach Grafenegg. Doch bereits am 18. August beginnen die Musiker des Gustav Mahler Jugendorchester mit den Proben am Bozner Stadttheater, wo sie am 20. und 23. August mit Dirigent Manfred Honeck und Bariton Matthias Goerne in Programmen zu hören sein werden, die jeweils mit einer Sinfonie Ludwig van Beethovens schließen.

