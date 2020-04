Familie Pizzecco: Terrassenkonzert versüßt Nachbarn Corona-Isolation

„Das Coronavirus trennt die Menschen von einander. In dieser schwierigen Zeit kann die Musik eine Verbindung sein, die uns wieder näher zusammen bringt“, erklärt Dr. Toni Pizzecco, Präsident des Vereins „Südtiroler Ärzte für die Welt“. Deshalb hat er gemeinsam mit seiner Frau Gabi und den Töchtern Victoria und Alexandra kurzerhand eine kleine Bühne auf ihrer Terrasse in Bozen aufgebaut und für die Nachbarn ein Konzert gespielt.Von einem benachbarten Balkon aus schloss sich schließlich auch noch Stefano Ferrarico, der die 1. Violine im Haydn Orchester spielt, an und so sorgten die Musiker gemeinsam für viel Freude beim Publikum auf den Balkonen.

