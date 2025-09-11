La Mort de la Mer ist eine experimentelle Oper, inspiriert von den acht Mondphasen. Auf der Bühne führen Mond und Meer – zwei poetische und surreale Figuren – das Publikum auf eine Reise durch die Trümmer der Zeit, zwischen Archäologie der menschlichen und kosmischen Imagination. <BR \/><BR \/>Mit Ironie und berührender Zartheit schreibt CocoRosie den Mythos der Menschheit aus Fragmenten neu. Ein zwischen Musik und Tanz schwebendes Theaterwerk, das in einem zeitlosen, meditativen Tableau vivant zur Reflexion über das Erbe der Menschheit einlädt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210566_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einundzwanzig Jahre nach ihrem Debüt und wenige Monate nach der Veröffentlichung ihres achten Albums Little Death Wishes bekräftigen die Schwestern Bianca und Sierra Casady mit diesem Projekt ihre Tendenz zu multidisziplinären Experimenten sowie ihren poetischen und narrativen Zugang zur Kreativität. Erste Entwürfe entstanden am Watermill Center in Zusammenarbeit mit Robert Wilson. Während der Aufführung im Ex-Masten kann sich das Publikum frei in der weitläufigen Halle bewegen.<BR \/><BR \/>Der Stil von CocoRosie lässt sich am treffendsten als eine einzigartige Mischung aus Neo- bzw. Freak-Folk, elektronischer Musik und – tatsächlich – Oper beschreiben. Charakteristisch sind der Einsatz von Kinderspielzeug, ungewöhnlichen Samples und Bianca Casadys kindlich anmutender, bisweilen verzerrter Gesang. Ihre Musik wird häufig als experimentell und avantgardistisch eingeordnet und verbindet klassische Elemente mit elektronischen Klängen sowie unerwarteten Instrumenten wie einer Popcornmaschine. Beide Schwestern singen; Sierra spielt zudem Gitarre und Harfe, Bianca auch Flöte.<BR \/><BR \/>Sierra, die ältere Schwester, wurde 1980 in Iowa geboren und von ihrer Mutter „Rosie“ genannt, Bianca 1982 in Hawaii, wo sie den Spitznamen „Coco“ erhielt – aus diesen Kosenamen entstand später der Bandname. Die Mutter, Lehrerin und Künstlerin, zog mit den Kindern von Staat zu Staat, während der Vater als Prediger durch die USA reiste. Nach der Scheidung der Eltern verloren sich die Schwestern über Jahre hinweg aus den Augen. Erst 2003 trafen sie in Paris wieder aufeinander, als Bianca während einer Weltreise ihre Schwester besuchte. Daraus ging ihr erstes gemeinsames Album hervor, das nun 22 Jahre zurückliegt.<h3>\r\nTermine<\/h3>Donnerstag, 11.9.2025, 20:00 Uhr NOI Techpark<BR \/>Freitag 12.9.2025, Ex-Masten. <b>Die Premiere um 20:00 Uhr ist bereits ausverkauft, darum wurde für 22:00 eine zweite Vorstellung angesetzt. Ticketreservierung sind ausschließlich über das STADTTHEATER BOZEN möglich:<\/b> <a href="mailto:info@ticket.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@ticket.bz.it<\/a>, Tel: (+39) 0471 053 800