Frei.Wild erneut auf Platz 1 der deutschen Charts

In der Veröffentlichungswoche erreichte das in der Corona-Krise entstandene Album nur mit Downloads Platz 3 der Charts, durch die Veröffentlichung der physischen Variante konnte sich die Brixner Band nun die Spitze der Albumcharts sicher - für Frei.Wild die 10. Platzierung auf Platz 1 in der 19-jährigen Bandgeschichte.

