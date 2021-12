Frei.Wild-Frontmann auf Solopfaden

Die Band Frei.Wild ist sicherlich der kommerziell erfolgreichste Musikexport aus Südtirol. Regelmäßig erklimmen die Deutschrocker Spitzenplätze in den deutschen Albumcharts. Kopf der Brixner Formation ist Philipp Burger; er schreibt und singt die Songs. Er verwirklicht sich also bereits musikalisch mit der Band Frei.Wild.Warum also braucht die Welt ein Soloalbum von Burger? „Es war mir ein Anliegen, etwas zu veröffentlichen, das zu 100 Prozent von mir stammt und mit dem nur ich mich identifizieren muss. Das ist bei den Frei.Wild-Songs anders: Da müssen sich alle Bandmitglieder mit den Textzeilen identifizieren können, nicht nur ich.“ Auslöser für das Soloprojekt Burgers sei sein 40. Geburtstag gewesen, den er im Frühjahr gefeiert hat.Burger zieht mit dem Album Bilanz über sein bisheriges Leben: „Ich blicke zurück, arbeite Dinge auf, die in meinem Leben passiert sind, versuche Ballast hinter mir zu lassen und zu erkennen, wo ich aktuell stehe. Das Album ist ein Blick in meine innerste Seelenwelt.“Burger ist – wie er sagt – am liebsten Familienmensch, Musiker, und Landwirt: „Ich bin nirgends der Beste, aber ich mache alles mit großer Freude und sehr viel Engagement. Das genügt, um in allen 3 Bereichen etwas weiterzubringen. Und darauf kommt es doch schließlich an. Ich kann heute sagen, dass ich ein tolles und glückliches Leben habe“, betont er.Was aber sagen eigentlich die Bandkollegen dazu, dass er plötzlich auf Solopfaden unterwegs ist? „Das ist absolut kein Problem. Bei uns ist es so, dass jeder auch außerhalb der Band Projekte verfolgen kann, ja gerne auch soll. Es muss nur klar sein, dass Frei.Wild die höchste Priorität eingeräumt wird.“Wie die weiteren Pläne des Solokünstlers Philipp Burger aussehen, ist noch unklar: „Es kann sein, dass da in Zukunft noch etwas kommt von mir. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass ich mich einmal wegbewege vom Deutschrock. Ich bin zwar mit dem Deutschrock befreundet, aber nicht damit verheiratet.“

