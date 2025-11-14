Das Album erschien am 7. November über das Label Rookies & Kings und umfasst stolze 28 Songs, erhältlich sowohl als Standard-Edition als auch als umfangreiches Boxset mit sechs Bonustracks. Mit ihrem 18. Studioalbum hat sich Frei.Wild damit erneut den Platz an der Spitze der deutschen Albumcharts gesichert. <BR \/><BR \/>Hinter der Brixner Band folgt die spanische Sängerin Rosalía mit ihrem Album „Lux“, Platz 3 belegt Superstar Taylor Swift mit „The Life Of A Showgirl“.<h3>\r\n„Diese Eins gehört uns allen“<\/h3>Auf Instagram feierten Philipp Burger, Jonas Notdurfter, Christian „Föhre“ Forer und Jochen „Zegga“ Gargitter ihren Chart-Erfolg mit großer Dankbarkeit: „Ja, wirklich. Die Eins. Und zwar nicht nur wir – wir alle zusammen, ihr Wahnsinnigen!“ <BR \/><BR \/>Die Band bedankte sich in einem langen Posting beim gesamten Team, ihren Familien und den Fans, die den Erfolg möglich gemacht hätten. „Diese Eins gehört uns allen“ schreiben die Musiker und laden ihre Anhänger am 21. November zu einer Feier im Rookies & Kings Store Brixen ein.<h3>\r\nEin Album „mit durchgedrücktem Pedal“<\/h3>Dass „Immer unter Feuer“ einschlagen würde, zeichnete sich bereits im Frühjahr ab. Im Interview“ sprachen die Musiker damals von enormer Motivation, vielen neuen Ideen – und davon, dass der Albumtitel Programm sei.<BR \/><BR \/>„Die Songs sollen kräftige Motivation und Antrieb geben – für Menschen mit Lastern, Sorgen, Ängsten,“ sagte Frontmann Burger. Gitarrist Gargitter formulierte es noch direkter: „Wir haben Bock, Gas zu geben. Bock auf Rennstrecke statt Hängematte.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/musik\/freiwild-wir-haben-bock-gas-zu-geben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a>