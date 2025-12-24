„Frohes Fest, mein Freund“, nennt sich das neue Weihnachtslied der Brixner Combo Frei.Wild. <BR \/><BR \/>„Leute, diese Welt hat in den letzten Jahren spürbar an Kälte dazugewonnen. Der Ton ist rauer geworden, die Stimmung härter. Da draußen liegt vieles im Argen. Und auch wenn die Straßen in diesen Tagen heller leuchten als sonst, bleibt die Welt oft verdammt hart. Gerade jetzt zu Weihnachten stehen viele alleine da. Genau deshalb zählt Zusammenhalt mehr denn je. Wir glauben an diesen Text. Wir glauben an Zuversicht und Vernunft. Und wir möchten euch heute dieses kleine Geschenk machen“, schreibt die Band dazu. <BR \/><BR \/><i>Hier sehen Sie das Video dazu.<\/i><BR \/>\n\n<div class="embed-box"><iframe width="700" height="394" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/YaZnF7tiVwo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="Frei.Wild - Frohes Fest, mein Freund (Offizielles Video)"><\/iframe><\/div>\n