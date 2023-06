Gartennächte: Internationale Künstler im Schloss Trauttmansdorff erwartet

Gartennächte 2023 ■ 22. Juni: Creedence Clearwater Revived (USA) ■ 4. Juli: James Bay mit Special Guest Tracy Merano ■ 13. Juli: John Butler ■ 3. August: Sportfreunde Stiller (ausverkauft) mit Special Guest Lou Asril ■ 24. August: Herbert Pixner Projekt (ausverkauft)

Das World Music Festival zählt mittlerweile zu einem der führenden Festivals in Norditalien und erfreut sich großer Beliebtheit bei lokalen, nationalen und internationalen Gästen. Qualität und musikalische Abwechslung stehen dabei an erster Stelle.Mit einem breitgefächerten Musikprogramm bietet das Festival auch heuer wieder eine Mischung aus lokalen und internationalen Stars, die in ihrer Heimat schon Kultstatus erlangt haben.James Bay, der mehrfach preisgekrönte britische Singer-Songwriter und Gewinner von zwei Brit Awards, ist zum ersten Mal in Meran zu Gast. Der Star denkwürdiger Konzerte, bei denen er eine intime und einzigartige Atmosphäre mit einem Set von atemberaubend bis bissig mischt, blickt ganz aktuell auf einen ausverkauften Auftritt in der berühmten Royal Albert Hall in London zurück. Sein neuestes Album „LEAP“ wurde am 8. Juli 2022 über EMI Records/Republic Records veröffentlicht.Aufgewachsen mit Eric Clapton und Michel Jackson, einem Blues-Puristen, trat Bay in der Musikszene mit den Singles „Hold Back The River“, das über 256 Millionen Aufrufe auf Youtube und 559 Millionen Streams auf Spotify hat, und „Let It Go“, mit über 394 MILLIONEN Aufrufen auf Youtube und 958 Millionen Streams auf Spotify in Erscheinung, beide aus seinem Debütalbum „Chaos And The Calm“ von 2015.Konzertbeginn ist jeweils um 21 Uhr, außer am 4. Juli und am 3. August 2023 geht es bereits um 20 Uhr los. Einlass ist ab 18 Uhr mit der Möglichkeit, die Gärten zu besichtigen.Der Kartenvorverkauf findet ab sofort in allen Athesia Buchhandlungenonline unter www.ticketone.it statt. Die Parkgebühren sind im Ticketpreis inbegriffen. Die Konzerte finden im Freien und bei jeder Witterung statt, die Zuschauerplätze sind nicht überdacht.