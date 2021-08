Gartennächte: World Music Festival

Wie bereits angekündigt, war es 2020 und 2021 nicht möglich, die Konzertreihe der Gartennächte in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff mit den bereits gebuchten Künstlern abzuhalten. Fortbestehende Reisebeschränkungen und zwischendurch wieder verschärfte Quarantänemaßnahmen schlossen eine verlässliche Planung sowohl für die Künstler als auch für die Veranstalter aus.2021 wird ein alternatives Programm für diesen Sommer mit lokalen Künstlern angeboten.Am 12. August wird das Manuel Randi Trio auftreten.Am 26. August werden Johnny Ponta & Martin Perkmann ein Konzert geben.Darüber hinaus stehen nun auch die Termine für 2022 bereits im Detail fest. Alle bereits gekauften Tickets für die nachfolgenden Konzerte behalten ihre Gültigkeit für die jeweilige Veranstaltung und müssen nicht umgetauscht werden.Alle Konzerte beginnen jeweils um 21 Uhr, außer am 23. Juni 2022 um 20 Uhr. Einlass wird ab 18 Uhr gewährt, mit der Möglichkeit, die Gärten zu besichtigen.Die Parkgebühren sind im Ticketpreis inbegriffen. Die Konzerte finden im Freien und bei jeder Witterung statt, die Zuschauerplätze sind nicht überdacht. Es besteht keine Sitzplatzgarantie.Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Eintrittskarten bei schlechtem Wetter. Kurzfristige Programmänderungen sind vorbehalten.7-Soloalben gibt es bereits von Gert Steinbäcker, davon 2 Sampler, alle mit Gold ausgezeichnet. 1985 wurde er mit dem Amadeus Award als bester Textdichter Österreichs ausgezeichnet, auf den er sehr stolz ist. 2012 erhielt Gert Steinbäcker mit STS das goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich. Gert Steinbäcker war und ist ein Mann klarer Worte und die flossen immer auch in seine Lieder mit ein. Es waren nie gesungene Botschaften, sondern authentische Empfindungen, die es zu hören gab. Wunderbare Liebeslieder, aber auch eindeutige Kritik in allen politischen und sozialen Bereichen.Wenn es um Dancehall Reggae Hits geht, führt kein Weg an Shaggy (eigentlich Orville Richard Burrell) vorbei. Mit seinen Beats rockt er seit 1993 die Staaten, spätestens seit den Singles „Boombastic“ (1995) und „It Wasn't Me“ (2001) ist sein Name weltweit ein Begriff. Der Jamaikaner zählt zu den erfolgreichsten Musikern der Karibik-Insel.Seit seinem Debütalbum „Wicked Man’s Rest“ im Jahr 2007 ist Passenger einen weiten Weg gegangen. Er begegnete dem jungen Ed Sheeran und ging mit ihm schon auf Tour, als die Hallen noch längst nicht so groß waren wie heute. Und dann kam „Let Her Go“, der Hit, der den Ivor Novello Award gewann, mit dem Passenger zum Star wurde, mit dem er 2 Jahre ununterbrochen auf Tour war, der bis heute sagenhafte 2,6 Milliarden Mal bei Youtube aufgerufen wurde. Damals vor seinem Durchbruch waren Passenger noch eine Band rund um den Songwriter namens Mike Rosenberg. Der gebürtige Engländer ist hauptsächlich durch Australien und Neuseeland gezogen und hat sich auf jeden Marktplatz, an jede Straßenecke gestellt und seine Songs zum Besten gegeben. Dass er mit einer Band genauso gut klingt wie solo, macht die Freude an der Musik noch größer.In den 1960er Jahren hat Calypso Rose (eigentlich Rose McCartha Linda Sandy Lewis) viel Aufsehen erregt, als sie die Regeln des Calypso über den Haufen warf. Im Handumdrehen wurde die großzügige, kühne und sehr engagierte Künstlerin die unbestrittene Referenz und die absolute Königin dieser für Trinidad und Tobago typischen Musik. Die mittlerweile 80-jährige Rose steckt das Publikum mit einem Schuss Humor regelmäßig in die Tasche. Launig, energiegeladen, leidenschaftlich, fröhlich, gesellig – es gibt kaum genug Worte, um ihre Performance zu umschreiben, mit der sie ihre „joie de vivre“ mit der Stimme eines jungen Mädchens großzügig verteilt.Das Haydn Orchester von Bozen und Trient wurde 1960 als regionales Orchester gegründet. Auf dem Programm stand Mozarts Requiem in Zusammenarbeit mit den Chören der Pfarrkirchen von Bozen und Meran. Von Beginn an galt der Grundsatz der gleichmäßigen Aufteilung der Konzerte auf die Provinzen Bozen und Trient. Das Repertoire reicht vom Barock bis hin zur zeitgenössischen klassischen Musik. Als Chefdirigent gibt Arvo Volmer seit 2015 den Takt an. Vor ihm formten Antonio Pedrotti, Hermann Michael, Alun Francis, Christian Mandeal und Ola Rudner den Klang des Orchesters. Künstlerische Impulse erhält das Orchester auch von seinen namhaften Gastdirigenten, darunter Claudio Abbado, Riccardo Muti oder Sir Neville Marriner. Künstlerischer Leiter ist seit 2013 der Florentiner Daniele Spini.

