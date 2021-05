Gartennächte: World Music Festival auf 2022 verschoben

Da die beliebte Konzertreihe in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff in diesem Jahr nicht stattfinden kann, wird das Festival auf 2022 verschoben, wie die Veranstalter des Gartennächte World Music Festivals am heutigen Freitag mitgeteilt haben.