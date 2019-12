Gedenkkonzert für verstorbenen DJ Avicii

Hochkaräter der Elektronische Musik treten am Donnerstag zu Ehren des verstorbenen schwedischen DJs Avicii in Stockholm auf. Musikstars wie Nicky Romero, Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo und David Guetta leiten den Abend in der Stockholmer Friends Arena mit DJ-Sets ein.