Geistliche Musik in Nals: „Damit es für jeden ein Erlebnis ist“

In Nals findet bereits seit Jahrzehnten am 8. Dezember das Geistliche Konzert des Kirchenchores statt. „Im Etschtal waren wir die ersten, die so etwas gemacht haben“, erinnert sich Chorleiter Egger an die Anfänge: „Dr. Josef Oberhuber, Kirchenmusiker aus Dorf Tirol, hat mich damals darauf aufmerksam gemacht, den Chor sehe man nie, er singe immer nur auf der Empore. Dr. Oberhuber hat schon vorher in Dorf Tirol Kirchenkonzerte veranstaltet – und so ist die Idee entstanden, auch in Nals im Presbyterium zu singen.“Nur durch das Einstudieren von Werken eines bestimmten Schwierigkeitsgrades könnten Sänger lernen und auch ihren Horizont erweitern, ist Egger überzeugt. Die Gemeindeverwaltung habe den Chor dabei immer unterstützt – auch finanziell: „Wir haben von der Gemeinde sehr viel Wohlwollen gespürt. Sonst wären solche Projekte mit Orchester gar nicht möglich.“Auch das war die Motivation, das Geistliche Konzert neben den vielen liturgischen Aufgaben in all den Jahrzehnten zu veranstalten. „Angefangen haben wir einfach…mit alpenländischen Liedern, dann kamen Motetten dazu, schließlich immer ein klassisches oder romantisches Messordinarium – mit Credo, das in der Regel im Gottesdienst nicht mehr gesungen wird“, erzählt Egger. Kontinuierlich haben sich die Nalser an immer schwierigere Werke gewagt. Wie er das mit Laiensängern geschafft hat? „Wir haben kontinuierlich an den Programmen gearbeitet. Ich habe immer versucht, zu begeistern, so dass es für jeden ein Erlebnis ist.“Höhepunkte gab es in den Jahren immer wieder: „Einmal haben wir uns getraut, die Es-Dur-Messe von Franz Schubert aufzuführen, aber auch einige wunderschöne Kantaten von Bach und Mendelssohn haben wir gemeistert. Und natürlich immer wieder Mozart – der steht auch heuer auf dem Programm.“Das Konzert am. Zur Aufführung gelangen Werke von Giovanni Croce, Johann Sebastian Bach, Franz Büning und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Eintritt ist frei.