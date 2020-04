Georg Martin Lange ist tot

Die Südtiroler Musikwelt trauert um ihren großen Freund und Gönner, der unsere Musik, unser Land und unsere Leute seit vielen Jahren in sein Herz geschlossen hatte. Wann immer es Georg Martin Lange möglich war, lud er unsere Sänger und Musikanten in seine renommierten Fernsehsendungen, in denen er Regie führte, ein. Z. B. „Der große Preis“, „Musik ist Trumpf“, „Auf geht’s Leut die Musik kommt“, „Lustige Musikanten“ mit Marianne & Michael, „ZDF Hitparade“, „ZDF Starparade“, „ZDF Sonntagskonzert“; um nur einige zu nennen.In all diesen Sendungen konnten sich unsere Künstler und auch unser Land einem Millionenpublikum präsentieren. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ sagen die Südtiroler Volksmusiksänger und Volksmusikanten.

eva