Giorgio Battistelli – Den Klang der Zukunft kreieren

Der künstlerische Leiter des Haydn Orchesters Giorgio Battistelli überrascht Musikliebhaber aber nicht nur mit dieser hohen Auszeichnung. Die Uraufführung seines neuen Werks „Julius Caesar“ an der Oper in Rom war ein viel gepriesener Erfolg und als Künstlerischer Leiter unseres Klangkörpers hat er schon durch sein Symphonisches Programm überzeugt. Was er mit dem Klangkörper vor hat, erzählt er im folgenden Gespräch.