„Global Citizen“-Festival mit Stars wie Billie Eilish und Ed Sheeran

Erstmals gibt es das Event in mehreren Städten gleichzeitig, wie die Veranstalter am heutigen Dienstag informierten.Darunter sind New York, Paris und London. Mit Konzerten und politischen Beiträgen soll eine 24-stündige Show entstehen.Das Festival wirbt für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und Krankheiten und setzt sich für Klima- und Umweltschutz ein.Es fand schon häufiger unter Beteiligung zahlreicher Musik-Stars im New Yorker Central Park statt.Zu den diesjährigen Unterstützern gehören demnach auch Metallica, The Weeknd, Green Day und viele andere.

apa