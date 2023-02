Grammys werden zum 65. Mal in Los Angeles verliehen

Bei der Verleihung könnte vor allem ihre Hitsingle „Break My Soul“ den Unterschied machen: Der Song ist in den beiden Hauptkategorien „Bester Song“ und „Beste Aufnahme“ des Jahres sowie in mehreren weiteren Sparten nominiert.Hinter Beyoncé geht Kendrick Lamar mit 8 Nominierungen als aussichtsreichster Künstler ins Grammy-Rennen. Adele und Sängerin Brandi Carlile stehen jeweils sieben Mal auf der Liste. Dahinter folgen Stars wie Mary J. Blige, DJ Khaled, Future und Harry Styles - der auch performen wird. Moderiert wird die Gala erneut von Comedian Trevor Noah. Insgesamt werden dieses Jahr laut Veranstalter Grammys in 91 Kategorien vergeben.