Mit den Gustav Mahler Musikwochen lädt Toblach von Juli bis September 2026 zu einem abwechslungsreichen Konzertprogramm ein. Internationale Spitzenorchester, Kammermusikensembles, Vorträge und kulturelle Begegnungen widmen sich dem Werk und dem Vermächtnis Gustav Mahlers. Die besondere Atmosphäre des historischen Kulturzentrums Grand Hotel Toblach sowie die eindrucksvolle Bergkulisse machen das Festival Jahr für Jahr zu einem Höhepunkt des Südtiroler Kultursommers.<BR \/><BR \/><h3>\r\nMusik auf höchstem Niveau in den Dolomiten<\/h3>Die 45. Gustav Mahler Musikwochen stehen 2026 unter dem Motto „Der Anfang“ und präsentieren ein vielfältiges Programm mit Sinfoniekonzerten, Kammermusik, Vorträgen und einem Symposium. Zu den Höhepunkten zählen Auftritte der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, des Beethoven Orchesters Bonn, des Haydn Orchesters von Bozen und Trient sowie zahlreicher internationaler Nachwuchskünstler. Ergänzt wird das Festival durch die traditionelle Wanderung zum Komponierhäuschen Gustav Mahlers und besondere Gastbeiträge namhafter Persönlichkeiten.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung findet vom <b>11. Juli bis 5. September 2026<\/b> statt. Die meisten Konzerte beginnen <b>um 18:00 Uhr<\/b>, einzelne Programmpunkte starten bereits <b>um 15:30 Uhr<\/b> oder <b>um 20:00 Uhr<\/b>. Veranstaltungsort ist das <b>Kulturzentrum Grand Hotel Toblach<\/b>. Laut Veranstaltungsportal ist der <b>Eintritt kostenlos<\/b>.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/gustav-mahler-musikwochen-e299223" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen im Obervinschgau – Regionalität und Qualität erleben<\/h3>Ein Ausflug zu den Gustav Mahler Musikwochen lässt sich hervorragend mit einem Einkaufsbummel im Obervinschgau verbinden. Regionale Fachgeschäfte bieten hochwertige Produkte, persönliche Beratung und authentische Südtiroler Qualität.<BR \/><BR \/><b>Sportmode Ziernheld<\/b> in Mals begeistert mit einer großen Auswahl an Sport- und Freizeitbekleidung sowie funktioneller Outdoor-Ausrüstung. Persönliche Beratung und hochwertige Marken machen das Fachgeschäft zu einer beliebten Adresse für Aktivurlauber und Einheimische.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/sportmode-ziernheld-mals-p7664" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><b>Feinkost Ansitz zum Löwen<\/b> in Burgeis bietet erlesene Spezialitäten, regionale Delikatessen und hochwertige Genussprodukte. Wer authentische Südtiroler Köstlichkeiten oder besondere Geschenkideen sucht, wird hier fündig.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/feinkost-ansitz-zum-lowen-mals-burgeis-p46076" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Biobrennerei Steiner<\/b> in Mals steht für hochwertige Destillate, edle Brände und Liköre aus biologischer Herstellung. Traditionelles Handwerk, regionale Rohstoffe und höchste Qualität zeichnen den Familienbetrieb aus.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/biobrennerei-steiner-mals-p7161" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um die Gustav Mahler Musikwochen<\/h3>Vor einem Konzert oder nach einem stimmungsvollen Festivalabend laden verschiedene Gastronomiebetriebe im Obervinschgau zum Genießen und Verweilen ein.<BR \/><BR \/>Die <b>Pizzeria Biergarten Remo<\/b> in Tartsch verwöhnt ihre Gäste mit knusprigen Pizzen, regionalen Spezialitäten und einer gemütlichen Atmosphäre. Besonders an warmen Sommertagen lädt der Biergarten zum entspannten Verweilen ein.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/pizzeria-biergarten-remo-mals-tartsch-p7656" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Schlossbar Café Restaurant Garni<\/b> in Mals verbindet stilvolles Ambiente mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Speisen, Kaffee- und Eisspezialitäten. Der Betrieb eignet sich ideal für eine genussvolle Pause oder einen entspannten Ausklang des Tages.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/schlossbar-cafe-restaurant-garni-mals-p11225" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Bar Restaurant Gerda<\/b> in Burgeis überzeugt mit herzlicher Gastfreundschaft, regionalen Gerichten und einer angenehmen Atmosphäre. Hier lassen sich Südtiroler Spezialitäten in entspannter Umgebung genießen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/bar-restaurant-gerda-burgeis-mals-p100181" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKultur, Genuss und Südtiroler Gastfreundschaft erleben<\/h3>Die Gustav Mahler Musikwochen verbinden musikalische Spitzenleistungen, inspirierende Begegnungen und die eindrucksvolle Landschaft der Dolomiten zu einem unvergesslichen Kulturerlebnis. Das vielseitige Programm begeistert sowohl langjährige Klassikfans als auch Besucherinnen und Besucher, die das Festival erstmals erleben.<BR \/><BR \/>Wer den Konzertbesuch mit einem Einkaufsbummel bei regionalen Fachgeschäften oder einer Einkehr in einem der empfohlenen Gastronomiebetriebe verbindet, genießt einen abwechslungsreichen Tag voller Kultur, Kulinarik und Südtiroler Gastfreundschaft.<BR \/><BR \/><b>Hinweis<\/b>: Die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Verbindung.