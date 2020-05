Harte Zeiten für die Scala

Neustart im September

Außerdem werden die Theater 2021 ihre Mitarbeiter nicht mehr auf Kurzarbeit schicken können. „Ein Drittel der Zuschauer der Scala kommt aus dem Ausland. Sicher werden ausländische Zuschauer nicht so schnell wieder zurückkehren“, prophezeite Meyer.„Stützungsmaßnahmen haben uns bisher geholfen, den Scala-Mitarbeitern unter die Armen zu greifen. Man darf jedoch auch nicht Dirigenten und Solisten vergessen, die ohne Hilfe geblieben sind. Viele von ihnen verdienen weniger als ein Fußballer der zweiten Liga“, sagte Meyer bei einer Videokonferenz.Laut Meyer sollten einige Plätze an der Scala billiger sein, um auch einkommensschwachen Personen zu ermöglichen, Aufführungen zu sehen. „An der Wiener Staatsoper gibt es 580 Stehplätze, die für drei oder vier Euro verkauft werden. Dies erlaubt Opernliebhabern, öfters ins Theater zu kommen und dieselbe Oper zu sehen. Leider sind Stehplätze an der Scala aus Sicherheitsgründen nach der Restaurierung Anfang 2000 abgeschafft worden. Ich wäre glücklich, wenn auch die Scala über ein solches System verfügen würde“, sagte Meyer.Der Intendant fiebert dem Neustart der Scala im September entgegen, was mit strengsten Sicherheitsvorkehrungen erfolgen wird. Ab dem 15. Juni dürfen Theater in Italien mit lediglich 200 Zuschauern öffnen. Bei Freilicht-Konzerten sind 1.000 Zuschauer zugelassen.Die Scala plant im September ein Konzert im Mailänder Dom unter dem Dirigat von Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly. Geplant ist Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“ zu Ehren der Coronavirus-Toten. Danach wird in der Scala Beethovens Neunte Symphonie aufgeführt. „Dieses Konzert gilt als Botschaft von Hoffnung, Freundschaft und Wärme“, sagte Meyer.Der Franzose, seit dem 1. März Intendant an der Scala, hofft, eine neapolitanische Oper zu inszenieren. Zugleich hofft er, dass Riccardo Muti wieder eine Oper an der Scala dirigieren will. Auch eine Händel-Oper will Meyer auf die Bühne bringen. Im Juni wird der Intendant jene Oper ankündigen, mit der die Scala am 7. Dezember die neue Saison eröffnen wird. Spekuliert wird, dass es sich um Gaetano Donizzettis „Lucia di Lammermoor“ mit Lisette Oropesa und Juan Diego Florez in den Hauptrollen handelt.

eva/apa