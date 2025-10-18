Wie es nun weitergehen soll, erklärt der Direktor für ladinische Bildung und Kultur im Gespräch. von Ottavio Dantone<BR \/><BR \/><b>Ist Ihnen mulmig zumute? Denn Sie müssen es jetzt richten… Was haben Sie kurzfristig vor?<\/b><BR \/> André Comploi: (Lächelt) Ich habe viele Ideen, vor allem werde ich jetzt aber sehr schnell mit dem ganzen Team analysieren, was für die nächste Spielzeit schon geplant ist und was offen ist. Parallel will ich auch mit dem Orchester besprechen, was den Musikerinnen und Musikern am Herzen liegt. Und ich werde schauen, was mit welchen Künstlerinnen und Künstlern in den letzten Jahren am Programm stand und noch wichtiger: was nicht.<BR \/><BR \/><b>Sie wurden ad interim gewählt, Ihre Beauftragung endet im Herbst 2026. Was werden in dieser kurzen Zeit Ihre Kernaufgaben sein?<\/b><BR \/>Comploi: Als Künstlerischer Leiter verantworte ich natürlich vor allem die künstlerischen Programme von Oper und Konzert, die Auswahl von Dirigentinnen, Regisseuren, Sängerinnen und Gastsolisten. Ich sehe aber auch eine Aufgabe darin, eine künstlerische Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der alle ihr Bestes geben können, was wiederum dem Publikum zugutekommt. Und insgesamt werden wir mit dem Team der Stiftung daran arbeiten, einerseits die territoriale Verwurzelung, andererseits die internationale Präsenz zu verstärken. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227639_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wie erwähnt, übernehmen Sie die Künstlerischen Leitung des Konzert- und des Opernbetriebs. Welcher Bereich liegt Ihnen mehr und warum?<\/b><BR \/>Comploi: Ich habe mich in meiner bisherigen Laufbahn in professioneller Hinsicht sicherlich mehr der Oper gewidmet, und ich würde sagen, ich kenne mich wirklich sehr gut aus. Der Konzertbereich ist vergleichsweise neuer für mich, aber ich war schon an der Scala sehr glücklich, auch im symphonischen Bereich tätig zu sein. Ich finde es also großartig, beides zu verantworten.<BR \/><BR \/><b>Das Programm 2025\/26 steht, Sie müssen sich aber schon jetzt um die nächstfolgende Saison kümmern, denn Programme werden – aufgrund der verschiedenen Verpflichtungen aller Beteiligten, Dirigenten, Solistinnen usw. – mit ein bis zwei Jahren im Voraus erstellt. Wo sehen Sie da hauptsächlich Schwierigkeiten auf sich zukommen? Immerhin entscheiden Sie heute für einen oder eine zukünftige neue Künstlerische Leiterin mit…<\/b><BR \/>Comploi: An großen Opernhäusern ist man international sogar gewohnt, drei bis fünf Jahre im Voraus zu planen. In Italien plant man vergleichsweise kurzfristiger. Die Hauptschwierigkeit wird also sein, freie Perioden zu bekommen von Künstlerinnen und Künstlern, die wir haben möchten, die aber schon einen sehr vollen Kalender haben. <BR \/><BR \/><b>Sie sind seit Kurzem Direktor für ladinische Bildung und Kultur bei der Autonomen Provinz Bozen. Sie haben bereits angekündigt, dass Sie Ihre vertraglichen Verpflichtungen bei der Landesverwaltung, solange Sie auch für das Haydn Orchester zuständig sein werden, reduzieren werden. Wie wollen Sie nun den beiden Positionen gerecht werden?<\/b><BR \/>Comploi: Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr viel und mit Leidenschaft arbeite. Ich werde in beiden Funktionen mein Bestes geben, und ich weiß, dass ich auf beiden Seiten hervorragende Kolleginnen und Mitarbeiter habe. In vertrauensvoller Zusammenarbeit, mit guter Struktur, Organisation und Kommunikation ist es zu schaffen!<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227642_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Sie haben das Haydn Orchester bereits persönlich kennengelernt, und dieses hat Ihrer Beauftragung zugestimmt. Ich denke, das ist der richtige Weg einer Zusammenarbeit, wenn man bedenkt, wie derzeit die Wo- gen an der Fenice hochgehen… Welchen Eindruck konnten Sie sich vom Klangkörper machen?<\/b><BR \/>Comploi: Das Orchester kannte ich bisher „nur“ als Klangkörper, den ich wirklich sehr schätze. Die Menschen dahinter werde ich Schritt für Schritt persönlich kennenlernen. Das erste Treffen vor der Probe gestern empfand ich als sehr herzlich und positiv. Und es hat mich natürlich besonders gefreut, dass die Entscheidung, mich zu nominieren, auch vom Orchester angeregt wurde. <BR \/><BR \/><b>Sie haben bereits erklärt, dass Sie die Weichen für eine noch stärkere regionale Verankerung des Orchesters sowie eine gezielte internationale Positionierung stellen wollen. Was bedeutet das konkret?<\/b><BR \/>Comploi: Da biete ich mich als Künstlerischer Leiter als Mitspieler in der Stiftung an. Ich habe mit knapp einem Jahr ja nicht viel Zeit, aber ich möchte aktiv daran mitarbeiten, das Haydn Orchester als „unser Orchester“ in der Region zu etablieren. Das werden wir also gemeinsam angehen genauso wie meine konkreten Ideen bezüglich der stärkeren Internationalisierung, die ich zunächst intern diskutieren möchte. Mein internationales Netzwerk, denke ich, wird jedenfalls hilfreich sein.<BR \/><BR \/><b>Apropos lokal: Dann werden nun auch Ihre ladinischen Landsleute das Orchester öfters zu hören bekommen?<\/b><BR \/>Comploi: Das Orchester spielt schon nächste Woche in St. Ulrich – da gibt es eine lange Tradition. Aber das Problem sind die fehlenden geeigneten Konzertsäle. Im Übrigen würde sich auch Bozen einen akustisch guten, großen Konzertsaal verdienen. Dagegen können sich Meran und Toblach glücklich schätzen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227645_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Sie waren lange Jahre bei der Wiener Staatsoper, sind dann von der Scala zurück nach Südtirol gekehrt. Auch waren Sie Jurymitglied internationaler Musikwettbewerbe und Board-Mitglied von Opera Europa. Ihre internationale Erfahrung ist bemerkenswert. Wie schätzen Sie das Haydn Orchester im internationalen Kontext ein?<\/b><BR \/>Comploi: Das Haydn Orchester ist ein hervorragendes Orchester, als solches in der Branche – gerade unter Musikerinnen – anerkannt, und ich weiß von vielen Dirigenten, dass sie gern hier arbeiten. In der allgemeinen internationalen Wahrnehmung ist der Klangkörper aus dem einfachen Grund weniger präsent, weil es nicht zu den klassischen Tournée-Orchestern gehört. <BR \/><BR \/><b>Abschließend noch einen Blick in die Zukunft: Die Stiftung Haydn lässt verlauten, schon jetzt das Verfahren für eine öffentliche Ausschreibung eines neuen oder einer neuen Künstlerischen Leiterin einzuleiten. Werden Sie bei der Wahl der zukünftigen Leitung mitentscheiden?<\/b><BR \/>Comploi: Grundsätzlich denke ich, dass sich der Vorgänger aus der Entscheidung für den Nachfolger raushalten soll. Ich werde mich also sicher nicht öffentlich über mögliche Kandidatinnen äußern. Aber selbstverständlich stehe ich für eine geordnete Übergabe genauso wie in der Folge mit Rat und Tat zur Verfügung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227648_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nHintergrund: Das Haydn Orchester<\/h3> Es wurde 1960 auf Veranlassung der Städte Bozen und Trient sowie der Provinzen Südtirol und Trentino gegründet. Heute ist das Orchester das Herzstück aller Projekte (Musik, Oper und Tanz) der Stiftung Haydn. Ursprünglich hatte es mit 40 Musikern (heute 46 fest angestellte Musikerinnen und Musiker, die je nach Programm durch freie ergänzt werden) eine verhältnismäßig kleine Besetzung. Das Repertoire erstreckt sich vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Erstmals ernannte 2024 die Stiftung Haydn 2024 mit Ottavio Dantone (seit 2021 bereits Chefdirigent) auch einen Musikalischen Leiter, Thomas Dausgaard wird Erster Gastdirigent. Jährlich erhält das Haydn Orchester einen Finanzierungsbeitrag von der Regionalregierung. 2025 betrug dieser 3.750.000 Euro. <BR \/><h3>\r\nZur Person André Comploi<\/h3><BR \/>Geboren 1982, stammt er aus St. Vigil in Enneberg. Er absolvierte mit Auszeichnung Studien der Musikwissenschaft und Theaterwissenschaft an der Uni Wien sowie der Kirchenmusik am Diözesankonservatorium Wien. Ab 2006 war er an der Wiener Staatsoper tätig, von 2010-20 als Pressechef. Vom 1. März 2020 bis Jänner 2025 war er Künstlerischer Koordinator am Teatro alla Scala in Mailand. Seit Jänner 2025 ist er Direktor für ladinische Bildung und Kultur bei der Autonomen Provinz Bozen. Er hatte Lehraufträge an den Universitäten Wien und Bozen und veröffentlichte mehrere Publikationen über Musik und Theater in Ladinien. Er war auch Jurymitglied zahlreicher internationaler Musikwettbewerbe, Board-Mitglied von Opera Europa und ist seit 2022 Mitglied des Universitätsrates der Uni Bozen sowie des künstlerisch-wissenschaftlichen Beirats der Busoni-Mahler-Stiftung. Langjährige Tätigkeit als Chorleiter und Leiter zahlreicher Musik- und Theaterprojekte; zudem hält er regelmäßig internationale Vorträge und Masterclasses. Er ist verheiratet, Vater von zwei Söhnen und lebt in Brixen.<BR \/><BR \/>Eva Bernhard