<b>von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/><b>Wann haben Sie die Kastelruther Spatzen zum ersten Mal erlebt?<\/b><BR \/>Heino: Wann das genau gewesen ist, kann ich nicht mehr sagen. Es war aber so, dass wir uns gleich verstanden und Freundschaft geschlossen haben. Und diese Freundschaft hat bis zum heutigen Tag gehalten – trotz der langen Zeit.<BR \/><BR \/><b> Trauen Sie den „Spatzen“ zu, so lange wie Sie im Geschäft zu bleiben?<\/b><BR \/>Heino: Ich stehe nunmehr seit 70 Jahren auf der Bühne, und ich weiß nicht, ob die „Spatzen“ noch vorhaben, 30 Jahre weiterzumachen, aber ausgeschlossen ist das überhaupt nicht.<BR \/><BR \/><b>Was verbindet Heino und die Kastelruther Spatzen aus Ihrer Sicht? Gibt es gemeinsame Werte, Erfolgsgeheimnisse oder auch ein ähnliches Erfolgsrezept?<\/b><BR \/>Heino: Uns verbindet die Bühne, die Musik und das Glück, treue Fans zu haben, die seit Jahrzehnten das lieben, was wir machen. Und natürlich verbindet uns die Menschlichkeit. Denn ich schätze die „Spatzen“ sehr.<BR \/><BR \/><b>Welches Lied der Kastelruther Spatzen ist Ihr persönlicher Favorit, und was gefällt Ihnen daran besonders?<\/b><BR \/>Heino: Es gibt zu viele Titel, die mir gefallen, da wäre es ungerecht, sich auf nur einen Titel zu beschränken.<BR \/><BR \/><b> Hören Sie regelmäßig Lieder der Kastelruther Spatzen?<\/b><BR \/>Heino: Ich höre privat kaum Musik, maximal mal im Auto, wenn wir auf Konzertreisen sind. Und da höre ich natürlich auch mal ab und zu meine Kollegen im Radio und freue mich, dass es keine Musik ist, die nervt. Die „Spatzen“ sind gut anzuhören.<BR \/><BR \/><b>Auf welche Ihrer großen Hits dürfen sich die Besucher beim „Spatzenfest“ besonders freuen? <\/b><BR \/>Heino: Ich werde meine großen Hits dabeihaben – von „Blau blüht der Enzian“ über „Sierra Madre“ bis hin zu „Die schwarze Barbara“. Ob ich auch einige Rock-Cover mache, werde ich vor Ort entscheiden, da ich noch nicht weiß, welches Publikum mich dieses Mal erwarten wird – ob das Publikum etwas älter ist oder auch junge Menschen zur Veranstaltung kommen.<BR \/><BR \/><b>Hand aufs Herz: Waren Sie bei einem „Spatzenfest“ oder bei einem „Spatzen“-Konzert auch schon einmal inkognito unterwegs, ganz ohne selbst auf der Bühne zu stehen?<\/b><BR \/>Heino: Hand aufs Herz: Nein, das war ich nicht, weil ich selbst viele Auftritte habe. Allein in diesem Jahr werde ich die Hundertermarke überschreiten.<BR \/><BR \/><b>Denkt man nach 70 Jahren im Showgeschäft auch daran, aufzuhören?<\/b><BR \/>Heino: Ich denke überhaupt nicht ans Aufhören. Wieso sollte ich? Mein Publikum liebt mich nach wie vor. Es kommen vermehrt ganz junge Menschen in meine Konzerte, und der Erfolg beflügelt mich. Solange der liebe Gott mir meine Stimme lässt, werde ich singen.<BR \/><BR \/><b>Was ist Südtirol für Sie? Urlauben Sie auch hier? Und nutzen Sie das Spatzenfest für einen längeren Aufenthalt?<\/b><BR \/>Heino: Ich fliege schon am Tag nach dem „Spatzen“-Fest wieder für zwei Auftritte nach Mallorca. Für Urlaube bleibt also wenig Zeit. In Südtirol war ich schon sehr oft, aus Kitzbühel ist es ja nicht so weit. Ich bin gerne in Südtirol und mag die Menschen dort.