Ob er die Coaches mit seiner Stimme überzeugen kann und eine Runde weiter kommt? Schalten Sie einfach rein um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.<BR \/><BR \/>Bereits zu Beginn der Staffel hat Zayed mit uns über seine Erlebnisse rund um die Show, seinen Weg nach Berlin und den besonderen Moment vor den Coaches gesprochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozner-bei-the-voice-of-germany-hatte-nicht-mehr-damit-gerechnet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über seine Erfahrungen bei „The Voice of Germany“.<\/a>