Heute auf ORF 2: Südtiroler Klaviertalent spielt um die „Goldene Note“

Paul Herbst mit seiner Lehrerin Gertrud Schneider

Ein Schnappschuss von der Aufnahme mit Leona König.

Beim Halbfinale vor dem Ehrbar Saal in Wien.

Paul Herbst (14) studiert seit 2016 Klavier bei Gertrud Schneider an der Musikschule Eppan. Mit großem Erfolg hat er solistisch als auch als Kammermusiker im „Trio Blumenberg“ bei mehreren Wettbewerben teilgenommen.Die hochkarätige Fachjury bei der „Goldenen Note“ im ORF beeindruckte er mit seiner virtuosen Klavierdarbietung. Die Initiatorin des Wettbewerbs, Leona König, Gründerin und Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) sowie Moderatorin des ORF-Formats „Stars & Talente“, war vom Talent des Jugendlichen gleichermaßen angetan. Gemeinsam mit den weiteren 8 Gewinnern des Castings wird der Musikschüler aus Eppan am heutigen Freitagabend im Finale auftreten.Die spannende Entscheidung über die Gewinner in den verschiedenen Kategorien obliegt einer Jury aus Größen des Klassikgenres.Die Fernsehshow findet am 31. Mai statt und wird als TV-Konzertgala um 21.20 Uhr auf ORF2 ausgestrahlt.„Zu meinen Vorbildern gehören z.B. Martha Argerich sowie Maestro Andrea Bonatta, bei dem ich bereits einige Meisterkurse besucht habe“, sagte er kürzlich den „Dolomiten“.Herbst wurde kürzlich auch Erster in seiner Kategorie beim Bundeswettbewerb „Prima la Musica“ in Brixen. Im März war er beim selben Wettbewerb im Zillertal zum Landessieger gekürt worden und erhielt auch einen Sonderpreis.„Demnächst möchte ich ins Bozner Konservatorium aufgenommen werden und als Solist an Wettbewerben teilnehmen sowie diesen Herbst mit dem Tiroler Kammerorchester ,InnStrumenti‘ ein neues Projekt beginnen – darauf freue ich mich sehr“, sagt er.