Heute beginnt der Eurovision Song Contest in Turin

Um 21 Uhr fällt der Startschuss für den diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin. Dann stehen die ersten 17 Interpreten der insgesamt 40 teilnehmenden Länder auf der Bühne und geben im ersten Halbfinale ihre Songs zum besten.In die erste Halbfinalshow werden die Ländern Albanien, Lettland, Litauen, Schweiz, Slowenien, Ukraine, Bulgarien, Niederlande, Moldau, Portugal, Kroatien, Dänemark, Lettland, Österreich, Island, Griechenland, Norwegen und Armenien ins Rennen geschickt. 10 von ihnen ziehen in das Finale ein.Das zweite Halbfinale wird am Donnerstag ausgetragen.Der ESC steht in diesem Jahr im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Vieles spricht für einen Solidaritätssieg der Ukraine. Lesen Sie hier mehr dazu.