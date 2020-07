Holiday on Ice in Wien um ein Jahr verschoben

Das teilte die Wiener Stadthalle am Mittwoch in einer Aussendung mit. „Leider können wir als international agierendes Unternehmen unter den derzeitigen Bedingungen eine Tour für 2020/2021 weder ausreichend vorbereiten noch deren Aufführung garantieren“, wurde Peter O'Keeffe, Produzent und Geschäftsführer von „Holiday on Ice“ zitiert. Das Unternehmen fokussiere sich derzeit auf die Vorbereitungen für das Jahr darauf. Dann werde man nach Österreich in die Niederlanden und nach Frankreich kommen.Das nächste Gastspiel in der Wiener Stadthalle soll nun vom 19. Jänner bis 30. Jänner 2022 stattfinden. Der Ticketvorverkauf für 2022 hat bereits begonnen (www.stadthalle.com). Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2022. Es gibt auch die Möglichkeit einer Refundierung bei der jeweils zuständigen Vorverkaufsstelle.

apa