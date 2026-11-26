<b>STOL: Der Titel des neuen Albums hat für viel Aufsehen gesorgt: „Hollywood in Kastelruth“. Wie kam es zu diesem Namen und was steckt dahinter?<\/b><BR \/>Norbert Rier: Das hat sich eigentlich so ergeben, weil der Komponist das Lied geschrieben hat. Es hat uns auf Anhieb gut gepasst, weil der Titel recht interessant und das Lied schön flott ist – also haben wir es als Titellied ausgewählt. Man kann das aber auch durchaus auch auf Kastelruth beziehen: Das Spatzenfest ist für uns und die Gemeinde jedes Jahr das große Highlight. Heuer, anlässlich des 40. Spatzenfestes, war die Atmosphäre besonders festlich. Im ganzen Ort hingen Plakate mit der Aufschrift „Kastelruth sagt Danke“, sogar ein roter Teppich wurde ausgerollt. Da kam schon ein bisschen Hollywood-Flair auf – fast wie bei einer Oscarverleihung.<BR \/><BR \/><b>STOL: Handelt es sich bei der neuen Platte um ein Weihnachtsalbum?<\/b><BR \/>Rier: Nein, es ist ein ganz normales Studioalbum. Üblicherweise erscheint unsere neue Platte pünktlich zum Spatzenfest. Weil wir heuer zum Jubiläum aber eine Doppel-CD herausgebracht haben, hat sich das Ganze etwas nach hinten verschoben. Jetzt erscheint das neue Album am morgigen Freitag.<BR \/><BR \/><b>STOL: Was erwartet die Fans inhaltlich? Eher heitere Stimmung oder doch nachdenkliche Töne?<\/b><BR \/>Rier: Es ist eine Mischung. Zum einen gibt es lustige Titel wie eben „Hollywood in Kastelruth“. Zum anderen greifen wir wieder Themen aus dem Alltag auf, die uns alle betreffen. Und einige Lieder sind sehr persönlich und emotional. In „Himmel und Hölle“ etwa geht es um meine Operation, die für mich natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Sehr speziell ist auch ein Stück mit einem Sprechtext, in dem Albin auf seinen verstorbenen Bruder Karl-Heinz zurückblickt, dessen Tod sich nun zum 25. Mal jährt, und die ganze Geschichte noch einmal erzählt.<BR \/><BR \/><b>STOL: Sie haben das Lied über Ihre Operation im vergangenen Jahr angesprochen. Wie geht es Ihnen heute gesundheitlich – können Sie wieder Vollgas geben?<\/b><BR \/>Rier: Vollgas vielleicht noch nicht ganz, aber es geht mir recht gut und ich bin sehr zufrieden. Natürlich muss ich auf mich achten und darf es nicht übertreiben, aber die anstehenden Termine ziehe ich durch und das klappt auch problemlos. Nach der Tour werde ich sicherlich wieder etwas mehr ausspannen, allerdings gibt es auch auf unserem Hof immer genügend zu tun …<BR \/><BR \/><b>STOL: Ihr Sohn Alexander ist mittlerweile also nicht mehr als Ersatz dabei, sondern Sie treten wieder in der Originalbesetzung auf?<\/b><BR \/>Rier: Genau. Alexander ist letztes Jahr bei der Weihnachtstournee und beim Spatzenfest wegen meiner Operation eingesprungen und hat das sehr gut gemacht. Nach der Reha hat es bei mir aber Ende Januar dieses Jahres schon wieder gepasst, sodass ich fast das ganze Jahr über wieder ganz normal im Einsatz war.<BR \/><BR \/><b>STOL: Und genau das führt Sie derzeit auch wieder quer durch Deutschland. Wie läuft die aktuelle Tournee?<\/b><BR \/>Rier: Wir haben gerade einen Zwischenstopp in Würzburg eingelegt, morgen steht der Auftritt in Aurich an – das sind von Südtirol aus insgesamt über 1.000 Kilometer. Nach den Konzerten am Wochenende beginnt in der nächsten Woche dann unsere Weihnachtstournee mit dem ersten Auftritt in Dresden. Die Nachfrage ist sehr gut, die Konzerte sind mehr oder weniger ausverkauft und alles läuft wieder in normalen Bahnen.<BR \/><BR \/><b>STOL: Das freut uns sehr. Haben Sie abschließend noch eine Botschaft an die Fans in Südtirol?<\/b><BR \/>Rier: Wir hoffen einfach, dass das neue Album bei den Leuten gut ankommt, und sind sehr gespannt, wie die Zuhörer darauf reagieren.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.kastelrutherspatzen.de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zur Homepage zur Spatzen.<\/a>