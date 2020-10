Im November erscheint posthumes Album von Ennio Morricone

„Morricone segreto“ (Geheimer Morricone) ist der Titel der Platte, die am 6. November – wenige Tage vor Morricones 92. Geburtstag am 10. November – erscheint. Veröffentlicht wird die Platte von Decca Records und Cam Sugar.Die Platte enthält Stücke, die Morricone zwischen den 1960er und den 1980er Jahren komponiert hatte. Auch 7 bisher noch nie veröffentlichte Stücke enthält das Album. Der Römer Morricone war am 6. Juli mit 91 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Seit den 1960er Jahren hat Morricone über 450 Filmkompositionen geschaffen, darunter für Filme wie „Für eine Handvoll Dollar“, „Spiel mir das Lied vom Tod“ und „Mission“

apa