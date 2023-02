Ina Pross präsentiert neue Single Mighty Queen

Als „mächtige Königinnen“ inszeniert die Südtiroler Sängerin Ina Pross Frauen in ihrer neuen Single Mighty Queen. „In diesem Song und dem dazugehörigen Video ging es mir darum, zu zeigen, dass Frauen stark und unabhängig sind und ganz viel selbst auf die Reihe bekommen.“Musik ist ihre große Leidenschaft und die möchte Ina Pross mit ihrem Publikum teilen: „Auf der Welt passieren so viele schlimme Dinge, durch meine Musik möchte ich den Menschen eine Auszeit davon bieten, gute Laune und positive Gedanken verbreiten und Hüften zum Schwingen bringen“, erklärt Pross.Aktuell arbeitet die Sängerin mit dem Gitarristen Matteo Rossetto bereits an neuen Songs. Man kann sich also auf mehr freuen.