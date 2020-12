InHarmonie: „Beethovens Musik zwingt uns zum Denken“

Wöchentlich stellen wir hier „harmonische“ Fragen an Südtiroler Künstler im Land (inside) oder im Ausland (outside). Im Video beschreiben sie sich selbst, in den Fragen beschreiben wir sie. Diese Woche ist Michael Pichler aus Lüsen dran, künstlerischer Leiter und Dirigent von Südtirol Filarmonica und und Chordirektor am Theater und Orchester Heidelberg.